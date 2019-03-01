Україна є однією з головних кандидаток на вступ до ЄС – представник Єврокомісії
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 1 березня. УНН. Україна, Молдова і Грузія є основними кандидатами на вступ до ЄС. Про це заявив голова групи підтримки в Європейській Комісії Пітер Вагнер під час Першої Міжнародної конференції "Одеські дебати. Об'єднання України, Чорноморського регіону та трансатлантичних партнерів" в Одесі, передає кореспондент УНН.
"Україна разом з Молдовою і Грузією – це найголовнші кандидати (на вступ до ЄС – ред.). Я бачу, що в України є майбутне, і це дуже чітко зрозуміло, що Україна має амбіції стати членом ЄС у певний момент", - сказав він.
Вагнер також підкреслив, що Україна вже має Угоду про асоціацію з ЄС, Угоду про зону вільної торгівлі, і їх імплементація є 90% того, що складає верхівку європейського законодавства.
Нагадаємо, Україна розчаровує Євросоюз недостатнім прогресом у виконанні Угоди про асоціацію з Європейським Союзом в деяких сферах.
Раніше повідомлялося, що Угода про асоціацію з ЄС виконана на 42%.
Як повідомляв УНН, Україна ухвалила 12 законів із забезпечення виконання Угоди про асоціацію з ЄС.