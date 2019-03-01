Україна є однією з головних кандидаток на вступ до ЄС – представник Єврокомісії

ОДЕСА-КИЇВ. 1 березня. УНН. Україна, Молдова і Грузія є основними кандидатами на вступ до ЄС. Про це заявив голова групи підтримки в Європейській Комісії Пітер Вагнер під час Першої Міжнародної конференції "Одеські дебати. Об'єднання України, Чорноморського регіону та трансатлантичних партнерів" в Одесі, передає кореспондент УНН.