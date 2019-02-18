Угода про асоціацію виконана на 42%

"У порівнянні з 2017 роком прогрес виконання запланованих завдань у 2018 році зріс на 11% і склав 52%. Поступово виконуються завдання Угоди, які були не виконані в попередні роки. Як наслідок, сумарний результат виконання Угоди суттєво зростає і наразі складає 42% від запланованих завдань від початку її виконання", – зазначила Віце-прем’єр-міністр.



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