Соглашение об ассоциации выполнено на 42%

"По сравнению с 2017 годом прогресс выполнения запланированных задач в 2018 году вырос на 11% и составил 52%. Постепенно выполняются задачи Соглашения, которые были не выполнены в предыдущие годы. Как следствие, суммарный результат выполнения Соглашения существенно возрастает и сейчас составляет 42% от запланированных задач от начала его выполнения", - отметила Вице-премьер-министр.



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Как сообщал УНН, Украина приняла 12 законов по обеспечению выполнения соглашения об ассоциации с ЕС.