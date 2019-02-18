В ЕС разочарованы выполнением Украиной Соглашения об ассоциации в некоторых сферах
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Украина разочаровывает Евросоюз недостаточным прогрессом в выполнении Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в некоторых сферах. Об этом в понедельник на конференции в Киеве заявил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает корреспондент УНН.
"Мы знаем, что было сделано в рамках структурных реформ - децентрализация, реформа судебной системы, реформа государственного управления, энергетического сектора и т.п. За последние 5 лет вообще многое было сделано, несмотря на тяжелые условия... Есть и сферы, в которых прогресс был очень ограниченным и сдержанным: таможня, налогообложение, транспортная система, сфера интеллектуальной собственности - в этих сферах мы были разочарованы. Мы понимаем, почему в этих сферах невозможно сделать больше. Сейчас, когда мы смотрим на причины, почему мы не можем двигаться быстрее, иногда мы видим недостаточное организационную способность или отсутствие политической воли", - отметил посол.
По его словам, ЕС продолжит помогать Украине имплементировать Соглашение об ассоциации.
"Мы должны двигаться быстрее и лучше координировать наши усилия, обеспечить лучшую коммуникацию с украинскими гражданами, так же как избегать вещей, которые портят весь положительный эффект от проделанной работы", - сказал он.
Как сообщал УНН, Соглашение об ассоциации с ЕС выполнено на 42%.
Напомним, 1 сентября 2017 года вступили в действие более ста положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.