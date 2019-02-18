В ЄС розчаровані виконанням Україною Угоди про асоціацію у деяких сферах

"Ми знаємо, що було зроблено в рамках структурних реформ - децентралізація, реформа судової системи, реформа державного управління, енергетичного сектору і т.п. За останні 5 років взагалі багато чого було зроблено попри важкі умови... Є і сфери, в яких прогрес був дуже обмеженим і стриманим: митниця, оподаткування, транспортна система, сфера інтелектуальної власності - у цих сферах ми були розчаровані. Ми розуміємо, чому в цих сферах неможливо зробити більше. Зараз, коли ми дивимося на причини, чому ми не можемо рухатись швидше, іноді ми бачимо недостатню організаційну спроможність або відсутність політичної волі", - зазначив посол.

З його слів, ЄС продовжить допомагати Україні імплементувати Угоду про асоціацію.

"Ми маємо рухатися швидше і краще координувати наші зусилля, забезпечити кращу комунікацію з українськими громадянами, так само як уникати речей, які псують весь позитивний ефект від виконаної роботи", - сказав він.

Як повідомляв УНН, Угода про асоціацію з ЄС виконана на 42%.

Нагадаємо, 1 вересня 2017 року вступили в дію більше ста положень Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.