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В ЄС розчаровані виконанням Україною Угоди про асоціацію у деяких сферах

В ЄС розчаровані виконанням Україною Угоди про асоціацію у деяких сферах

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Україна розчаровує Євросоюз недостатнім прогресом у виконанні Угоди про асоціацію з Європейським Союзом у деяких сферах. Про це у понеділок під час конференції у Києві заявив посол ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі, передає кореспондент УНН.

"Ми знаємо, що було зроблено в рамках структурних реформ - децентралізація, реформа судової системи, реформа державного управління, енергетичного сектору і т.п. За останні 5 років взагалі багато чого було зроблено попри важкі умови... Є і сфери, в яких прогрес був дуже обмеженим і стриманим: митниця, оподаткування, транспортна система, сфера інтелектуальної власності - у цих сферах ми були розчаровані. Ми розуміємо, чому в цих сферах неможливо зробити більше. Зараз, коли ми дивимося на причини, чому ми не можемо рухатись швидше, іноді ми бачимо недостатню організаційну спроможність або відсутність політичної волі", - зазначив посол.

З його слів, ЄС продовжить допомагати Україні імплементувати Угоду про асоціацію.

"Ми маємо рухатися швидше і краще координувати наші зусилля, забезпечити кращу комунікацію з українськими громадянами, так само як уникати речей, які псують весь позитивний ефект від виконаної роботи", - сказав він.

Як повідомляв УНН, Угода про асоціацію з ЄС виконана на 42%.

Нагадаємо, 1 вересня 2017 року вступили в дію більше ста положень Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.

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