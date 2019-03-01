Украина является одной из главных кандидаток на вступление в ЕС – представитель Еврокомиссии

"Украина вместе с Молдовой и Грузией - это самые главные кандидаты (на вступление в ЕС - ред.). Я вижу, что у Украины есть будущее, и это очень четко понятно, что Украина имеет амбиции стать членом ЕС в определенный момент", - сказал он.

Вагнер также подчеркнул, что Украина уже имеет Соглашение об ассоциации с ЕС, Соглашение о зоне свободной торговли, и их имплементация является 90% того, что составляет верхушку европейского законодательства.

Напомним, Украина разочаровывает Евросоюз недостаточным прогрессом в выполнении Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в некоторых сферах.

Ранее сообщалось, что Соглашение об ассоциации с ЕС выполнена на 42%.

Как сообщал УНН, Украина приняла 12 законов по обеспечению выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.