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Украина может вступить в ЕС в 2025-2027 годах - Парубий

Украина может вступить в ЕС в 2025-2027 годах - Парубий

Киев  •  УНН

 • 11031 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Окном возможности вступления Украины в ЕС является период 2025 и 2027. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время брифинга по итогам Х Сессии Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша, передает УНН.

"Документом, который мы подписали, был наш общий план действий на следующий период. Среди этого плана действий мы согласовали, что будем придерживаться стратегии 2025 и 2027 - стратегии плана на пути Украины в ЕС. Мы совместно определили, что собственно период 2025 и 2027 мы видим как период больших шансов для Украины на пути в ЕС, потому что с 2025 по 2027 год будет председательствовать Польша, а с 2027 по 2029 годы будет председательствовать Литва. Мы отметили, что этот период и является окном возможности вступления Украины в ЕС", - сообщил Парубий.

Он добавил, что была разработана стратегия шагов, которые необходимо сделать, чтобы в 2025-2027 годах Украина могла выйти на конечное и заключительное решение.

Напомним, согласно опросу социологической группы "Рейтинг", 62% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский союз.

Как сообщал УНН, председатель группы поддержки в Европейской Комиссии Питер Вагнер заявил, что Украина среди основных кандидатов на вступление в ЕС.

Как только мы подписали итоговый документ Межпарламентской Ассамблеи Верховной Рады @verkhovna_rada , Сеймасу Литвы @LRSeimas и Сейма и Сената Польши @KancelariaSejmu @PolskiSenat В этом документе Польша и Литва декларирует поддержку Украины на пути к членству в # НАТО и # ЕС pic.twitter.com/ XeROjgbAdk

- Андрей Парубий (@AndriyParubiy) 8 июня 2019

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