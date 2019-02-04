Парубий анонсировал изменения в Конституцию о курсе на НАТО и ЕС на 7 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Верховная Рада в четверг, 7 февраля, рассмотрит вопрос изменений в Конституцию Украины относительно курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО и о переименовании областей. Об этом заявил в понедельник председатель ВР Андрей Парубий во время заседания Согласительного совета, передает УНН.
"План работы парламента: вторник: блок нацбезопасности, вопросы топливно-энергетического комплекса; среда: вопросы ратификаций; четверг: внесение изменений в Конституцию относительно переименования областей и по курсу государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и в НАТО", - сообщил он в Twitter.
Напомним, членство в ЕС и НАТО, переименование области, работа СМИ на выборах - среди планов Рады на неделю.
22 ноября Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №9037 относительно курса Украины на вступление в НАТО и ЕС. Конституционный суд Украины поддержал изменения в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО.