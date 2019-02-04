Парубій анонсував зміни до Конституції про курс на НАТО і ЄС на 7 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Верховна Рада у четвер, 7 лютого, розгляне питання змін до Конституції України щодо курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО та про перейменування областей. Про це заявив у понеділок голова ВР Андрій Парубій під час засідання Погоджувальної ради, передає УНН.
"План роботи парламенту: вівторок: блок нацбезпеки, питання паливно-енергетичного комплексу; середа: питання ратифікацій; четвер: внесення змін до Конституції щодо перейменування областей і щодо курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і в НАТО", - повідомив він у Twitter.
Нагадаємо, членство у ЄС і НАТО, перейменування області, робота ЗМІ на виборах - серед планів Ради на тиждень.
22 листопада Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроект №9037 щодо курсу України на вступ до НАТО та ЄС. Конституційний суд України підтримав зміни до Конституції щодо курсу України на вступ до ЄС і НАТО.