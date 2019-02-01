Членство у ЄС і НАТО, перейменування області, робота ЗМІ на виборах: плани Ради на тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Наступного тижня Верховна Рада планує розглянути можливість набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО, перейменувати Дніпропетровську область і забезпечити представникам ЗМІ безперебійну роботу під час виборів. Відповідні законопроекти внесені у проект розкладу засідань Верховної Ради України на 5-8 лютого, повідомляє кореспондент УНН.
Першим питанням засідання у четвер стоїть президентський законопроект про внесення змін до Конституції в частині закріплення стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО (№9037).
Також Верховна Рада планує направити до КС законопроект “Про внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області)”. Наразі в Раді зареєстровано два законопроекти — №9310, в якому Президент пропонує перейменувати Дніпропетровську область на Дніпровську, і №9310-1, в якому група народних депутатів на чолі з позафракційним депутатом Андрієм Денисенком пропонує змінити назву області на Січеславську.
Окрім того, депутати розглянуть проект постанови щодо забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період 2019 року (№9329).
Депутати, як очікується, розглядатимуть законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів (№8467).
На розгляд Верховної Ради, згідно з проектом, планується винесення проекту закону про адвокатуру та адвокатську діяльність (№9055, №9055-1).
Окрім того, під час першого пленарного тижня десятої сесії у парламенті планують розглянути блоки питань національної безпеки та оборони і паливно-енергетичного комплексу.
Як повідомляв УНН, раніше Верховна Рада затвердила календарний план проведення десятої сесії парламенту.