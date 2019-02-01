Членство в ЕС и НАТО, переименование области, работа СМИ на выборах: планы Рады на неделю

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. На следующей неделе Верховная Рада планирует рассмотреть возможность приобретения полноправного членства Украины в ЕС и НАТО, переименовать Днепропетровскую область и обеспечить представителям СМИ бесперебойную работу во время выборов. Соответствующие законопроекты внесены в проект расписания заседаний Верховной Рады Украины на 5-8 февраля, сообщает корреспондент УНН.

Первым вопросом заседания в четверг стоит президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части закрепления стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО (№9037).

Также Верховная Рада планирует направить в КС законопроект "О внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)". Сейчас в Раде зарегистрированы два законопроекта - №9310, в котором Президент предлагает переименовать Днепропетровскую область на Днепровскую, и №9310-1, в котором группа народных депутатов во главе с внефракционным депутатом Андреем Денисенко предлагает изменить название области на Сичеславскую.

Кроме того, депутаты рассмотрят проект постановления по обеспечению беспрепятственной деятельности средств массовой информации в предвыборный период в 2019 году (№9329).

Депутатами, как ожидается, будет рассмотрен законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств (№8467).

На рассмотрение Верховной Рады, согласно проекту, планируется вынесение проекта закона об адвокатуре и адвокатской деятельности (№9055, №9055-1).

Кроме того, во время первой пленарной недели десятой сессии в парламенте планируют рассмотреть блоки вопросов национальной безопасности и обороны и топливно-энергетического комплекса.

Как сообщал УНН, ранее Верховная Рада утвердила календарный план проведения десятой сессии парламента.

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