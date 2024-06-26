Партизаны сожгли релейный шкаф, сорвав оккупантам поставки из Крыма в Херсонскую область

Партизаны движения "Атеш" совершили диверсию в районе Армянска во временно оккупированном Крыму, сжегши релейный шкаф на железной дороге. Таким образом для оккупантов затруднены военные поставки из Крыма в Херсонскую область. Об этом движение сообщает в Telegram, передает УНН.

Партизаны совершили диверсию на железнодорожной ветке, по которой рашисты осуществляют поставки тяжелой техники и боеприпасов из Крыма в Херсонскую область.

В результате успешной операции, был уничтожен релейный шкаф в районе Армянска. Эта операция значительным образом усложнила логистику для оккупантов - говорится в сообщении движения.

В "Атеш" также указали, что сделают все для того, чтобы железнодорожное сообщение рашистов было парализовано уже в ближайшее время.

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