Партизаны сожгли релейный шкаф, сорвав оккупантам поставки из Крыма в Херсонскую область
Киев • УНН
Партизаны движения "Атеш" сожгли релейный шкаф на железной дороге возле Армянска в оккупированном Крыму, сорвав военные поставки из Крыма в Херсонскую область.
Партизаны движения "Атеш" совершили диверсию в районе Армянска во временно оккупированном Крыму, сжегши релейный шкаф на железной дороге. Таким образом для оккупантов затруднены военные поставки из Крыма в Херсонскую область. Об этом движение сообщает в Telegram, передает УНН.
Партизаны совершили диверсию на железнодорожной ветке, по которой рашисты осуществляют поставки тяжелой техники и боеприпасов из Крыма в Херсонскую область.
В результате успешной операции, был уничтожен релейный шкаф в районе Армянска. Эта операция значительным образом усложнила логистику для оккупантов
В "Атеш" также указали, что сделают все для того, чтобы железнодорожное сообщение рашистов было парализовано уже в ближайшее время.
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