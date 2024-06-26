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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Партизани спалили релейну шафу, зірвавши окупантам поставки з Криму в Херсонську область

Київ • УНН

 • 25426 перегляди

Партизани руху "Атеш" спалили релейну шафу на залізниці біля Армянська в окупованому Криму, зірвавши військові поставки з Криму в Херсонську область.

Партизани спалили релейну шафу, зірвавши окупантам поставки з Криму в Херсонську область

Партизани руху "Атеш" здійснили диверсію в районі Армянська тимчасово окупованому Криму, спаливши релейну шафу на залізниці. Таким чином для окупантів ускладнені військові поставки з Криму в Херсонську область. Про це рух повідомляє у Telegram, передає УНН

Партизани здійснили диверсію  на  залізничній гілці, якою рашисти здійснюють постачання важкої техніки та боєприпасів з Криму в Херсонську область. 

У результаті успішної операції, було знищено релейну шафу в районі Армянська. Ця операція значним чином ускладнила логістику для окупантів

- йдеться у повідомленні руху. 

В "Атеш" також вказали, що зроблять все для того, щоб залізничне сполучення рашистів було паралізовано вже найближчим часом. 

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Тетяна Краєвська

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