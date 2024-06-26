Партизани спалили релейну шафу, зірвавши окупантам поставки з Криму в Херсонську область
Київ • УНН
Партизани руху "Атеш" спалили релейну шафу на залізниці біля Армянська в окупованому Криму, зірвавши військові поставки з Криму в Херсонську область.
Партизани руху "Атеш" здійснили диверсію в районі Армянська тимчасово окупованому Криму, спаливши релейну шафу на залізниці. Таким чином для окупантів ускладнені військові поставки з Криму в Херсонську область. Про це рух повідомляє у Telegram, передає УНН.
Партизани здійснили диверсію на залізничній гілці, якою рашисти здійснюють постачання важкої техніки та боєприпасів з Криму в Херсонську область.
У результаті успішної операції, було знищено релейну шафу в районі Армянська. Ця операція значним чином ускладнила логістику для окупантів
В "Атеш" також вказали, що зроблять все для того, щоб залізничне сполучення рашистів було паралізовано вже найближчим часом.
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