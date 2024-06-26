У Криму сталася пожежа на мисі Чауда, звідки росіяни запускали "шахеди" по Україні
Київ • УНН
На мисі Чауда в окупованому Криму, де росіяни запускають "шахеди" для атаки по Україні, спалахнула пожежа.
У тимчасово окупованому Криму сталася пожежа на мисі Чауда, звідки росіяни запускали "Шахеди" по Україні. Про це посилаючись на супутникові знімки передає Крим.Реалії, пише УНН.
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На супутниковому знімку, зробленому вранці в понеділок, добре видно пожежу на мисі Чауда в анексованому Криму.
Тут розташований військовий полігон армії рф, з якого, за словами представників ЗСУ, російські військові запускають за цілями в Україні боєприпаси, що баражують, типу "шахед/герань".
Що стало причиною пожежі, невідомо: про ракетні атаки чи атаки безпілотників на цей район Криму останніми днями не повідомлялося.
"Народний супутник" допоміг ГУР зробити 4173 знімки російських об’єктів26.06.24, 10:27 • 15497 переглядiв