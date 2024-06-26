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"Народний супутник" допоміг ГУР зробити 4173 знімки російських об’єктів

Київ • УНН

 • 15497 перегляди

Космічний апарат ICEYE, придбаний на пожертви фонду Сергія Притули, використовувався протягом майже двох років для отримання 4173 знімків російських військових об'єктів, що дозволило знищити тисячі ворожих цілей.

"Народний супутник" допоміг ГУР зробити 4173 знімки російських об’єктів

Космічний апарат "ICEYE", придбаний завдяки донатам через фонд Сергія Притули, за майже два роки використання допоміг виявити та знищити тисячі ворожих об’єктів. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки, пише УНН.

За період використання "народного супутника" та доступу до сузірʼя супутників "ICEYE" наші фахівці загалом зробили 4173 знімки ворожих об’єктів. Близько 38% з отриманого масиву даних було використано для безпосередньої підготовки вогневого ураження ворога.

- йдеться у повідомленні.

У ГУР уточнили, що серед зроблених знімків:

  • 370 ― аеродроми;
  • 238 ― позиції ППО та радіотехнічної розвідки; 
  • 153 ― нафтобази та склади пального;
  • 147 ― склади ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів;
  • 17 ― військово-морські бази.

Також в об’єктиві ICEYE перебувають пункти постійної дислокації ворожих сил, його полігони, військові містечка, центри мобілізаційного розгортання. У ГУР наголосили, що це дозволяє відстежувати динаміку рухів росії з особовим складом, розкривати її воєнні наміри з метою їхнього зриву.

Дуже важливо, що розвідка із земної орбіти дозволяє отримувати дані як на тимчасово окупованих територіях України, так і в інших місцях планети, де перебувають військові сили і засоби терористичної росії

- додали у ГУР.

Окрім того, "Народний супутник" дозволяє стежити за об’єктами військово-промислового комплексу агресора та його мережею логістики, куди належить і незаконний міст між росією та окупованим Кримом. А величезна перевага космічного апарата ICEYE ― у його здатності чітко бачити скупчення навіть ретельно замаскованих у "зеленці" механізованих підрозділів противника з його технікою.

Нагадаємо

20 вересня 2022 року, волонтери передали для ГУР МО України космічний апарат ICEYE, який працює у радіолокаційному діапазоні та дозволяє бачити ворожі об'єкти, незважаючи на час доби та хмарність. Спецпризначенці активно використовують супутник під час планування операцій, зокрема, він зіграв важливу роль під час підготовки операції в Севастопольскій бухті.

ГУР вночі уразило польовий склад боєприпасів у воронезької області рф (відео)25.06.24, 10:05 • 16263 перегляди

Анастасія Рябоконь

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