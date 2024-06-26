Космический аппарат ICEYEE, приобретенный на пожертвования Фонда Сергея Притулы, использовался в течение почти двух лет для получения 4173 снимков российских военных объектов, что позволило уничтожить тысячи вражеских целей.
Космический аппарат "ICEYE", приобретенный благодаря донатам через фонд Сергея Притулы, за почти два года использования помог обнаружить и уничтожить тысячи вражеских объектов. Об этом сообщили в Главном управлении разведки, пишет УНН.
За период использования "народного спутника" и доступа к созвездию спутников "ICEYE" наши специалисты в общей сложности сделали 4173 снимка вражеских объектов. Около 38% из полученного массива данных было использовано для непосредственной подготовки огневого поражения врага.
В ГУР уточнили, что среди сделанных снимков:
Также в объективе ICEYE находятся пункты постоянной дислокации вражеских сил, его полигоны, военные городки, центры мобилизационного развертывания. В ГУР подчеркнули, что это позволяет отслеживать динамику движений России с личным составом, раскрывать ее военные намерения с целью их срыва.
Очень важно, что разведка с земной орбиты позволяет получать данные как на временно оккупированных территориях Украины, так и в других местах планеты, где находятся военные силы и средства террористической России
Кроме того," Народный спутник " позволяет следить за объектами военно-промышленного комплекса агрессора и его сетью логистики, куда принадлежит и незаконный мост между россией и оккупированным Крымом. А огромное преимущество космического аппарата ICEYE-в его способности четко видеть скопления даже тщательно замаскированных в "зеленке" механизированных подразделений противника с его техникой.
Напомним
20 сентября 2022 года, волонтеры передали для ГУР МО Украины космический аппарат ICEYEE, который работает в радиолокационном диапазоне и позволяет видеть вражеские объекты, несмотря на время суток. Спецназовцы активно используют Спутник при планировании операций, в частности, он сыграл важную роль во время подготовки операции в Севастопольской бухте.
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