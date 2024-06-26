Космический аппарат "ICEYE", приобретенный благодаря донатам через фонд Сергея Притулы, за почти два года использования помог обнаружить и уничтожить тысячи вражеских объектов. Об этом сообщили в Главном управлении разведки, пишет УНН.

За период использования "народного спутника" и доступа к созвездию спутников "ICEYE" наши специалисты в общей сложности сделали 4173 снимка вражеских объектов. Около 38% из полученного массива данных было использовано для непосредственной подготовки огневого поражения врага. - говорится в сообщении.

В ГУР уточнили, что среди сделанных снимков:

370-аэродромы;

238-позиции ПВО и радиотехнической разведки;

153-нефтебазы и склады горючего;

147-склады ракетного, авиационного вооружения и боеприпасов;

17-военно-морские базы.

Также в объективе ICEYE находятся пункты постоянной дислокации вражеских сил, его полигоны, военные городки, центры мобилизационного развертывания. В ГУР подчеркнули, что это позволяет отслеживать динамику движений России с личным составом, раскрывать ее военные намерения с целью их срыва.

Очень важно, что разведка с земной орбиты позволяет получать данные как на временно оккупированных территориях Украины, так и в других местах планеты, где находятся военные силы и средства террористической России - добавили в ГУР.

Кроме того," Народный спутник " позволяет следить за объектами военно-промышленного комплекса агрессора и его сетью логистики, куда принадлежит и незаконный мост между россией и оккупированным Крымом. А огромное преимущество космического аппарата ICEYE-в его способности четко видеть скопления даже тщательно замаскированных в "зеленке" механизированных подразделений противника с его техникой.

Напомним

20 сентября 2022 года, волонтеры передали для ГУР МО Украины космический аппарат ICEYEE, который работает в радиолокационном диапазоне и позволяет видеть вражеские объекты, несмотря на время суток. Спецназовцы активно используют Спутник при планировании операций, в частности, он сыграл важную роль во время подготовки операции в Севастопольской бухте.

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