В Крыму произошел пожар на мысе Чауда, откуда россияне запускали "шахеды" по Украине

Во временно оккупированном Крыму произошел пожар на мысе Чауда, откуда россияне запускали "Шахеды" по Украине. Об этом ссылаясь на спутниковые снимки передает Крым.Реалии, пишет УНН.

Детали

На спутниковом снимке, сделанном утром в понедельник, хорошо виден пожар на мысе Чауда в аннексированном Крыму.

Здесь расположен военный полигон армии рф, с которого, по словам представителей ВСУ, российские военные запускают по целям в Украине барражирующие боеприпасы типа "шахед/герань".

Что стало причиной пожара, неизвестно: о ракетных атаках или атаках беспилотников на этот район Крыма в последние дни не сообщалось.

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