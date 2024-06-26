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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Крыму произошел пожар на мысе Чауда, откуда россияне запускали "шахеды" по Украине

В Крыму произошел пожар на мысе Чауда, откуда россияне запускали "шахеды" по Украине

Киев  •  УНН

26 июня 2024, 08:01  •  15617 просмотра

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На мысе Чауда в оккупированном Крыму, где россияне запускают "шахеды" для атаки по Украине, вспыхнул пожар.

Во временно оккупированном Крыму произошел пожар на мысе Чауда, откуда россияне запускали "Шахеды" по Украине. Об этом ссылаясь на спутниковые снимки передает Крым.Реалии, пишет УНН.

Детали

На спутниковом снимке, сделанном утром в понедельник, хорошо виден пожар на мысе Чауда в аннексированном Крыму.

Здесь расположен военный полигон армии рф, с которого, по словам представителей ВСУ, российские военные запускают по целям в Украине барражирующие боеприпасы типа "шахед/герань".

Что стало причиной пожара, неизвестно: о ракетных атаках или атаках беспилотников на этот район Крыма в последние дни не сообщалось.

"Народный спутник" помог ГУР сделать 4173 снимка российских объектов26 июня 2024, 07:27 • 9376 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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