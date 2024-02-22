Партизаны разведали воинскую часть российского "омона" в оккупированном Симферополе

Украинские партизаны провели разведку воинской части спецподразделения росгвардии "ОМОН" в оккупированном Симферополе, Об этом пишет подпольное движение "АТЕШ", передает УНН.

Детали

В ходе разведки партизаны зафиксировали слабые стороны охраны военных объектов и номера личных машин офицеров указанных подразделений.

Наши агенты провели разведку военного комиссариата и территорию воинской части спецподразделения росгвардии "ОМОН" в Симферополе. Наш агент провел дружескую беседу с местным патрулем, во время которой мы узнали сколько техники и вооружения есть на объектах - рассказали партизаны.

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Также в "АТЕШ" указали полные координаты воинской части россиян 44.98513052031522, 34.08166824180446. Партизаны отмечают, что всю полученную информацию они передали Силам обороны Украины.

Напомним

Партизаны провели разведку на фортификациях российских войск в Черноморском районе временно оккупированного Крыма. Кроме того, они провели ряд диверсий на объекте.