Партизаны разведали воинскую часть российского "омона" в оккупированном Симферополе
Киев • УНН
Украинские партизаны провели разведку подразделения российского спецназа в оккупированном Симферополе и передали координаты подразделения украинским военным.
Украинские партизаны провели разведку воинской части спецподразделения росгвардии "ОМОН" в оккупированном Симферополе, Об этом пишет подпольное движение "АТЕШ", передает УНН.
Детали
В ходе разведки партизаны зафиксировали слабые стороны охраны военных объектов и номера личных машин офицеров указанных подразделений.
Наши агенты провели разведку военного комиссариата и территорию воинской части спецподразделения росгвардии "ОМОН" в Симферополе. Наш агент провел дружескую беседу с местным патрулем, во время которой мы узнали сколько техники и вооружения есть на объектах
россияне разместили целый дивизион С-400 в Сакском районе Крыма - партизаны21 февраля 2024, 09:26 • 22039 просмотров
Также в "АТЕШ" указали полные координаты воинской части россиян 44.98513052031522, 34.08166824180446. Партизаны отмечают, что всю полученную информацию они передали Силам обороны Украины.
Напомним
Партизаны провели разведку на фортификациях российских войск в Черноморском районе временно оккупированного Крыма. Кроме того, они провели ряд диверсий на объекте.
Партизаны разведали воинскую часть российского "омона" в оккупированном Симферополе
Украинские партизаны провели разведку подразделения российского спецназа в оккупированном Симферополе и передали координаты подразделения украинским военным.
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