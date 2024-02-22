Партизани розвідали військову частину російського "омону" в окупованому Сімферополі
Київ • УНН
Українські партизани провели розвідку підрозділу російського спецназу в окупованому Сімферополі та передали координати підрозділу українським військовим.
Українські партизани провели розвідку військової частини спецпідрозділу росгвардії "ОМОН" в окупованому Сімферополі, Про це пише підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.
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У ході розвідки партизани зафіксували слабкі сторони охорони військових об'єктів та номери особистих машин офіцерів зазначених підрозділів.
Наші агенти провели розвідку військового комісаріату та територію військової частини спецпідрозділу росгвардії "ОМОН" у Сімферополі. Наш агент провів дружню бесіду з місцевим патрулем, під час якої ми дізналися скільки техніки та озброєння є на об'єктах
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Також у "АТЕШ" вказали повні координати військової частини росіян 44.98513052031522, 34.08166824180446. Партизани наголошують, що всю триману інформацію вони передали Силам оборони України.
Нагадаємо
Партизани провели розвідку на фортифікаціях російських військ у Чорноморському районі тимчасово окупованого Криму. Окрім того, вони провели низку диверсій на об'єкті.