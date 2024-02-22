Партизани розвідали фортифікації росіян у Криму та залишили "подарунки" окупантам
Київ • УНН
Партизани проводили розвідку російських укріплень в окупованому Криму та залишали "подарунки" загарбникам.
Партизани провели розвідку на фортифікаціях російських військ у Чорноморському районі тимчасово окупованого Криму та закликали росіян "акуратніше ходити", оскільки на об'єкті їм залишили "подарунки". Про це рух "АТЕШ" повідомив у Telegram, пише УНН.
Агенти нашого руху змогли потрапити на будівельний об'єкт супротивника у с. Окунівка Чорноморського району. Ми вивчили хід будівництва та плани противника з оборони. Нам вдалося приховати кілька подарунків для рашистів. Ходіть акуратніше,
Водночас російські військові продовжують активно зміцнювати свої позиції на окупованих територіях, поглиблюючи окопи та посилюючи оборонні заходи.
Координати: 45.367709, 32.777324.
Під час роботи ми дізналися про масштабні розкрадання коштів на об'єкті. Тотальна російська корупція - наш головний союзник,
Нагадаємо
Партизани "АТЕШ" зафіксували розміщення цілого дивізіону російських зенітних ракетних систем С-400 у Сакському районі Криму.