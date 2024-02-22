Партизаны разведали фортификации россиян в Крыму и оставили "подарки" оккупантам

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
  •  33221 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  149715 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  185854 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  172624 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  198407 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  214001 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  188461 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  205479 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  381500 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  338666 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Партизаны разведали фортификации россиян в Крыму и оставили "подарки" оккупантам

Партизаны разведали фортификации россиян в Крыму и оставили "подарки" оккупантам

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 10:10  •  6036 просмотра

Read in English

Партизаны проводили разведку российских укреплений в оккупированном Крыму и оставляли "подарки" захватчикам.

Партизаны провели разведку на фортификациях российских войск в Черноморском районе временно оккупированного Крыма и призвали россиян "аккуратнее ходить", поскольку на объекте им оставили "подарки". Об этом движение "АТЕШ" сообщило в Telegram, пишет УНН.

Агенты нашего движения смогли попасть на строительный объект противника в с. Окуновка Черноморского района. Мы изучили ход строительства и планы противника по обороне. Нам удалось скрыть несколько подарков для рашистов. Ходите аккуратнее,

- говорится в сообщении.

В то же время российские военные продолжают активно укреплять свои позиции на оккупированных территориях, углубляя окопы и усиливая оборонительные мероприятия.

Координаты: 45.367709, 32.777324.

Во время работы мы узнали о масштабных хищениях средств на объекте. Тотальная российская коррупция - наш главный союзник,

- добавили члены "АТЕШ".

Напомним

Партизаны "АТЕШ" зафиксировали размещение целого дивизиона российских зенитных  ракетных систем С-400 в Сакском районе Крыма.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
raketnaya-sistema-s-400Ракетная система С-400
telegramТелеграмма
chyornoe-moreЧерное море
krymКрым
Партизани розвідали фортифікації росіян у Криму та залишили "подарунки" окупантам
Partisans scouted Russian fortifications in Crimea and left "gifts" for the occupiers
Новости по теме

Партизаны разведали фортификации россиян в Крыму и оставили "подарки" оккупантам

Партизаны проводили разведку российских укреплений в оккупированном Крыму и оставляли "подарки" захватчикам.

Война •   •  6036 просмотра
Партизаны разведали фортификации россиян в Крыму и оставили "подарки" оккупантам

На Львовщине застройщики незаконно спускают озеро, чтобы не подтопить коттеджи - Садовый

Застройщики незаконно снизили уровень воды в озере возле Брюховичей во Львовской области, чтобы избежать затопления новопостроенных коттеджей на рекреационных землях.

Общество •   •  6626 просмотра
На Львовщине застройщики незаконно спускают озеро, чтобы не подтопить коттеджи - Садовый

Армия рф потеряла почти 400 военных за сутки на Лимано-Купянском направлении, в том числе 5 человек пополнили обменный фонд

За минувшие сутки в ожесточенных боях на Лиманско-Купянском направлении украинские военные уничтожили 138 единиц российского оружия и военной техники, а также обезвредили 97 вражеских беспилотников.

Война •   •  8146 просмотра
Армия рф потеряла почти 400 военных за сутки на Лимано-Купянском направлении, в том числе 5 человек пополнили обменный фонд

В столичном озере заметили пятно, вероятно, из нефтепродуктов: начато расследование

Расследование было начато после того, как на озере в Оболонском районе Киева были обнаружены маслянистые пятна, которые могут свидетельствовать о сбросе нефтепродуктов, загрязняющих воду.

Общество •   •  7548 просмотра
В столичном озере заметили пятно, вероятно, из нефтепродуктов: начато расследование

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о демобилизации срочников

Президент Зеленский подал в парламент законопроект о демобилизации срочников.

Война •   •  14943 просмотра
Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о демобилизации срочников

На блокпостах при въезде в Луганск фиксируют очереди, проверяют всех мужчин - ОВА

Российские оккупанты проверяют всех мужчин на блокпостах при въезде в Луганск и планируют закрыть травмпункт в Должанске, сообщил глава Луганской областной военной администрации.

Война •   •  17722 просмотра
На блокпостах при въезде в Луганск фиксируют очереди, проверяют всех мужчин - ОВА

Экс-нардепа Рабиновича будут судить за государственную измену

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование против бывшего народного депутата Украины Вадима Рабиновича по обвинению в государственной измене и направило дело в суд.

Политика •   •  15708 просмотра
Экс-нардепа Рабиновича будут судить за государственную измену

Не уступает западным аналогам: в Украине представили еще одну отечественную машину для разминирования

Презентованная новая украинская машина разминирования по своим характеристикам не уступает западным аналогам и может очищать 5 000 квадратных метров местности за час.

Война •   •  16461 просмотра
Не уступает западным аналогам: в Украине представили еще одну отечественную машину для разминирования

россия в СМИ распространяет дезинформацию об уничтожении химического оружия, пока ее военные продолжают использовать его в Украине

российские военные продолжают использовать химическое оружие во время боевых действий в Украине, несмотря на заявления российских СМИ о том, что все запасы химического оружия были уничтожены в 2017 году.

Война •   •  14307 просмотра
россия в СМИ распространяет дезинформацию об уничтожении химического оружия, пока ее военные продолжают использовать его в Украине

Теракт возле Иерусалима: нападавшие открыли огонь по израильтянам, есть погибший и раненые

Трое палестинских нападавших открыли огонь возле контрольно-пропускного пункта вблизи Иерусалима, убив одного израильтянина и ранив еще 11.

Новости Мира •   •  13446 просмотра
Теракт возле Иерусалима: нападавшие открыли огонь по израильтянам, есть погибший и раненые