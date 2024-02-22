Партизаны разведали фортификации россиян в Крыму и оставили "подарки" оккупантам
Киев • УНН
Партизаны проводили разведку российских укреплений в оккупированном Крыму и оставляли "подарки" захватчикам.
Партизаны провели разведку на фортификациях российских войск в Черноморском районе временно оккупированного Крыма и призвали россиян "аккуратнее ходить", поскольку на объекте им оставили "подарки". Об этом движение "АТЕШ" сообщило в Telegram, пишет УНН.
Агенты нашего движения смогли попасть на строительный объект противника в с. Окуновка Черноморского района. Мы изучили ход строительства и планы противника по обороне. Нам удалось скрыть несколько подарков для рашистов. Ходите аккуратнее,
В то же время российские военные продолжают активно укреплять свои позиции на оккупированных территориях, углубляя окопы и усиливая оборонительные мероприятия.
Координаты: 45.367709, 32.777324.
Во время работы мы узнали о масштабных хищениях средств на объекте. Тотальная российская коррупция - наш главный союзник,
Напомним
Партизаны "АТЕШ" зафиксировали размещение целого дивизиона российских зенитных ракетных систем С-400 в Сакском районе Крыма.
Партизаны разведали фортификации россиян в Крыму и оставили "подарки" оккупантам
Партизаны проводили разведку российских укреплений в оккупированном Крыму и оставляли "подарки" захватчикам.
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