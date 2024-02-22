Партизаны разведали фортификации россиян в Крыму и оставили "подарки" оккупантам

Партизаны провели разведку на фортификациях российских войск в Черноморском районе временно оккупированного Крыма и призвали россиян "аккуратнее ходить", поскольку на объекте им оставили "подарки". Об этом движение "АТЕШ" сообщило в Telegram, пишет УНН.

Агенты нашего движения смогли попасть на строительный объект противника в с. Окуновка Черноморского района. Мы изучили ход строительства и планы противника по обороне. Нам удалось скрыть несколько подарков для рашистов. Ходите аккуратнее, - говорится в сообщении.

В то же время российские военные продолжают активно укреплять свои позиции на оккупированных территориях, углубляя окопы и усиливая оборонительные мероприятия.

Координаты: 45.367709, 32.777324.

Во время работы мы узнали о масштабных хищениях средств на объекте. Тотальная российская коррупция - наш главный союзник, - добавили члены "АТЕШ".

Напомним

Партизаны "АТЕШ" зафиксировали размещение целого дивизиона российских зенитных ракетных систем С-400 в Сакском районе Крыма.