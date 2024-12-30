Партизаны повредили два локомотива под москвой - один должен был ехать на оккупированные территории
Киев • УНН
Мариупольское Сопротивление совершило диверсии на двух железнодорожных объектах в московской области. Подожжен электропоезд ЭП2Д-0014 в дмитрове и тепловоз в лобне.
Мариупольское сопротивление подожгло два локомотива в московской области рф. На железнодорожной станции дмитров подожгли новый электропоезд, а в депо в лобне - тепловоз. Об этом УНН сообщает со ссылкой на горсовет.
По предварительной информации, сегодня ночью участники Мариупольского Сопротивления и Сопротивления Приазовья провели две операции в московской области. В результате были повреждены два локомотива
Так, на железнодорожной станции дмитров партизаны подожгли новый электропоезд ЭП2Д-0014, который после ремонта планировали отправить на оккупированные территории.
А в депо города лобня произведен поджог тепловоза, который полностью выгорел.
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