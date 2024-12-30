Мариупольское сопротивление подожгло два локомотива в московской области рф. На железнодорожной станции дмитров подожгли новый электропоезд, а в депо в лобне - тепловоз. Об этом УНН сообщает со ссылкой на горсовет.

По предварительной информации, сегодня ночью участники Мариупольского Сопротивления и Сопротивления Приазовья провели две операции в московской области. В результате были повреждены два локомотива