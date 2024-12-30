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Мариупольское Сопротивление совершило диверсии на двух железнодорожных объектах в московской области. Подожжен электропоезд ЭП2Д-0014 в дмитрове и тепловоз в лобне.

Мариупольское сопротивление подожгло два локомотива в московской области рф. На железнодорожной станции дмитров подожгли новый электропоезд,  а в депо в лобне - тепловоз. Об этом УНН сообщает со ссылкой на горсовет.

По предварительной информации, сегодня ночью участники Мариупольского Сопротивления и Сопротивления Приазовья провели две операции в московской области. В результате были повреждены два локомотива

- говорится в сообщении горсовета. 

Так, на железнодорожной станции дмитров партизаны подожгли новый электропоезд ЭП2Д-0014, который после ремонта планировали отправить на оккупированные территории.

А в депо города лобня произведен поджог тепловоза, который полностью выгорел.

Сгорел «феникс»: бойцы ГУР уничтожили телекоммуникационное оборудование россиян на оккупированной территории Донецкой области29 дек. 2024, 13:44 • 33266 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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