Партизани пошкодили два локомотиви під москвою - один мав їхати на окуповані території
Київ • УНН
Маріупольський Спротив здійснив диверсії на двох залізничних об'єктах у московській області. Підпалено електропотяг ЕП2Д-0014 у дмітрові та тепловоз у лобні.
Маріупольський спротив підпалив два локомотиви у московській області рф. На залізничній станції дмітров підпалили новий електропотяг, а в депо у лобні - тепловоз. Про це УНН повідомляє із посиланням на міськраду.
За попередньою інформацією, сьогодні вночі учасники Маріупольського Спротиву та Спротиву Приазовʼя провели дві операції у московській області. У результаті було пошкоджено два локомотиви
Так, на залізничній станції Дмітров партизани підпалили новий електропотяг ЕП2Д-0014, який після ремонту планували відправити на окуповані території.
А в депо міста Лобня зроблено підпал тепловозу, який повністю вигорів.
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