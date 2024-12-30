Партизани пошкодили два локомотиви під москвою - один мав їхати на окуповані території

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 • 19100 перегляди

Маріупольський Спротив здійснив диверсії на двох залізничних об'єктах у московській області. Підпалено електропотяг ЕП2Д-0014 у дмітрові та тепловоз у лобні.

Маріупольський спротив підпалив два локомотиви у московській області рф. На залізничній станції дмітров підпалили новий електропотяг,  а в депо у лобні - тепловоз. Про це УНН повідомляє із посиланням на міськраду.

За попередньою інформацією, сьогодні вночі учасники Маріупольського Спротиву та Спротиву Приазовʼя провели дві операції у московській області. У результаті було пошкоджено два локомотиви

- йдеться у повідомленні міськради. 

Так, на залізничній станції Дмітров партизани підпалили новий електропотяг ЕП2Д-0014, який після ремонту планували відправити на окуповані території.

А в депо міста Лобня зроблено підпал тепловозу, який повністю вигорів.

Згорів “фєнікс”: бійці ГУР знищили телекомунікаційне обладнання росіян на окупованій території Донеччини29.12.24, 15:44 • 35548 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
mariupolМаріуполь

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