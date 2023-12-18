Партизаны определили координаты зенитной установки россиян в Крыму

Партизанское движение АТЕШ проследило за перемещением зенитной установки во временно оккупированном Севастополе. Захватчики усилили ею воздушную оборону для отражения атак ВСУ по объектам на полуострове. Об этом говорится в сообщении АТЭШ, передает УНН.

Детали

Всю неделю агенты АТЕШ наблюдали и фиксировали перемещение средств ПВО/ПРО в Севастополе.

По данным партизан, цель оккупантов - попытка подавить удары Сил обороны Украины, которые с ювелирной точностью наносятся по военным объектам в Крыму.

Нам известно, что зенитную установку переместили по Камышовому шоссе в сторону Казачьей бухты, где дислоцируется 810 бригада морской морской пехоты. Координаты: 44.570850, 33.420507 говорится в сообщении.

Партизаны также опубликовали фото установки и карту с обозначением ее актуального расположения.

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