Партизаны заявили, что проникли в военкомат в Туле

Агенты партизанского движения Атеш проникли в военкомат в российской Туле. Об этом сообщили партизаны на своем Telegram-канале и обнародовали соответствующие фото, передает УНН.

Работа в военкоматах - это всегда интересно! Через руки сотрудников проходят море различной документации и личных данных россиян. Теперь агенты Атеш в Тульском военкомате будут передавать как свежие данные о враге, так проводить более радикальные мероприятия

отмечается в сообщении.

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