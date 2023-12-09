Партизаны заявили, что проникли в военкомат в Туле
Киев • УНН
Партизанское движение заверило, что агенты Атеш в Тульском военкомате будут передавать как свежие данные о враге.
Агенты партизанского движения Атеш проникли в военкомат в российской Туле. Об этом сообщили партизаны на своем Telegram-канале и обнародовали соответствующие фото, передает УНН.
Работа в военкоматах - это всегда интересно! Через руки сотрудников проходят море различной документации и личных данных россиян. Теперь агенты Атеш в Тульском военкомате будут передавать как свежие данные о враге, так проводить более радикальные мероприятия
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Партизаны заявили, что проникли в военкомат в Туле
Партизанское движение заверило, что агенты Атеш в Тульском военкомате будут передавать как свежие данные о враге.
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