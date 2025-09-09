Парламентские выборы в Норвегии: партия премьера имеет шансы удержать власть
Киев • УНН
Коалиция меньшинства во главе с лидером Лейбористской партии Йонасом Гаром Стёре побеждает на парламентских выборах в Норвегии. Лейбористы получили почти 28% голосов, обеспечив поддержку 89 мандатов.
Предварительные результаты парламентских выборов в Норвегии показывают победу коалиции меньшинства, которую возглавляет премьер-министр и лидер Лейбористской партии Йонас Гар Стёре. Об этом информирует УНН со ссылкой на телеканал NRK, издание VG.
Детали
Прогноз телеканала на основе подсчета более 72% голосов свидетельствует, что Лейбористская партия побеждает на выборах с почти 28% голосов.
На втором месте оказалась ультраправая Партия прогресса с почти 24% (вдвое лучший результат за предыдущий созыв парламента), а Консервативная партия, хоть и третья с почти 15%, ухудшила результат на почти 6 пунктов.
Вместе с четырьмя меньшими партиями коалиции правительство Стёре может рассчитывать на поддержку 89 мандатов от левых и левоцентристских партий, тогда как для большинства нужно минимум 85.
Прогноз издания дает норвежским лейбористам 28%, Партии прогресса – 24,8%, а Консерваторам – 14,2%. Правительству Стёре прогнозируют поддержку 88 мандатов, что хоть и меньше, но все равно достаточно для большинства.
Из-за особенностей избирательной системы Норвегии результаты еще могут измениться, ведь прогнозы основываются на предварительно поданных голосах, что является обычной практикой в стране.
Напомним
В воскресенье, 7 сентября, в Норвегии начались парламентские выборы, которые продлятся два дня. За власть соревнуются левый блок во главе с Рабочей партией и правый - представленный Консервативной партией и популистской Партией прогресса.
