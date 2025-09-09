Парламентські вибори в Норвегії: партія премʼєра має шанси утримати владу
Коаліція меншості на чолі з лідером Лейбористської партії Йонасом Гаром Стьоре перемагає на парламентських виборах у Норвегії. Лейбористи отримали майже 28% голосів, забезпечивши підтримку 89 мандатів.
Попередні результати парламентських виборів у Норвегії показують перемогу коаліції меншості, яку очолює прем’єр-міністр та лідер Лейбористської партії Йонас Гар Стьоре. Про це інформує УНН з посиланням на телеканал NRK, видання VG.
Прогноз телеканалу на основі підрахунку понад 72% голосів свідчить, що Лейбористська партія перемагає на виборах з майже 28% голосів.
На другому місці опинилась ультраправа Партія прогресу з майже 24% (удвічі кращий результат за попереднє скликання парламенту), а Консервативна партія, хоч і третя з майже 15%, погіршила результат на майже 6 пунктів.
Разом із чотирма меншими партіями коаліції уряд Стьоре може розраховувати на підтримку 89 мандатів від лівих і лівоцентристських партій, тоді як для більшості потрібно мінімум 85.
Прогноз видання дає норвезьким лейбористам 28%, Партії прогресу – 24,8%, а Консерваторам – 14,2%. Уряду Стьоре прогнозують підтримку 88 мандатів, що хоч і менше, але все одно достатньо для більшості.
Через особливості виборчої системи Норвегії результати ще можуть змінитися, адже прогнози ґрунтуються на попередньо поданих голосах, що є звичною практикою у країні.
У неділю, 7 вересня У Норвегії розпочалися парламентські вибори, що триватимуть два дні. За владу змагаються лівий блок на чолі з Робітничою партією та правий - представлений Консервативною партією й популістською Партією прогресу.
