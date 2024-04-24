Парламент увеличил на 15 тысяч численность пограничной службы

Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла в целом правительственный законопроект №11091, который увеличивает численность Государственной пограничной службы Украины на 15 тысяч - до 75 тысяч, сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Парламент увеличил численность Государственной пограничной службы Украины на 15 тыс. военнослужащих. ЗА в целом законопроект #11091 - 327 - написал Железняк в Telegram.

По его словам, таким образом общая численность Государственной пограничной службы Украины в течение года со дня прекращения или отмены военного положения на территории Украины, составит до 75000 человек, в том числе до 67000 военнослужащих.

Напомним

Президент Владимир Зеленский объявил о планах увеличить количество украинских пограничников, чтобы усилить защиту от российской агрессии и обеспечить долгосрочную безопасность границ после войны.