Парламент увеличил на 15 тысяч численность пограничной службы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
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Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  16333 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  70852 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  91375 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  135512 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  156867 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  153809 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  153798 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  122651 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  158076 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224796 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

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Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  168085 просмотра
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22 апреля 2024, 13:19  •  209851 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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19 апреля 2024, 15:15  •  473575 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

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В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  437693 просмотра

Парламент увеличил на 15 тысяч численность пограничной службы

Парламент увеличил численность Государственной пограничной службы Украины на 15 000 до 75 000 человек для усиления защиты границ от российской агрессии.

Война •   •  3891 просмотра
Парламент увеличил на 15 тысяч численность пограничной службы

россия намерена усилить удары по инфраструктуре Украины до того, как поступит помощь от США - ISW

россия намерена усилить свои удары по инфраструктуре и логистике Украины и активизировать наступательные операции до прибытия американской помощи, чтобы нанести максимальный ущерб и воспользоваться ограничениями на поставки украинских материалов.

Война •   •  3702 просмотра
россия намерена усилить удары по инфраструктуре Украины до того, как поступит помощь от США - ISW

Британская разведка зафиксировала рекордное дезертирство в армии рф с 2022 года

Британская разведка сообщает о рекордном дезертирстве 7400 мобилизованных российских солдат с сентября 2022 года, с наибольшим количеством случаев в московском регионе.

Война •   •  3596 просмотра
Британская разведка зафиксировала рекордное дезертирство в армии рф с 2022 года

Несмотря на дефицит в энергосистеме, уровень потребления электроэнергии в Украине растет - Укрэнерго

Из-за российских ракетных ударов, которые повредили электростанции, Украина испытывает дефицит электроэнергии и уже третий день подряд получает экстренную помощь от международных партнеров, в то время как потребление электроэнергии в стране продолжает расти.

Война •   •  4149 просмотра
Несмотря на дефицит в энергосистеме, уровень потребления электроэнергии в Украине растет - Укрэнерго

Рада приняла изменения порядка рассмотрения дел в ВАКС: о чем идет речь

Парламент принял законопроект, который меняет процедуру рассмотрения дел в Высшем антикоррупционном суде, позволяя единоличное рассмотрение большинства дел, за исключением дел в отношении чиновников по ходатайству обвиняемого в некоторых случаях.

политика •   •  3857 просмотра
Рада приняла изменения порядка рассмотрения дел в ВАКС: о чем идет речь

Цены на золото колеблются из-за новых экономических данных из США

Спотовое золото выросло в цене, но фьючерсы на золото в США снизились. Причины колебаний связаны с тем, что инвесторы оценивали экономические данные США, чтобы определить будущее процентных ставок Федеральной резервной системы.

Новости Мира •   •  4114 просмотра
Цены на золото колеблются из-за новых экономических данных из США

Минус 26 тыс. кубометров российского топлива: дроны СБУ поразили две нефтебазы в смоленской области - источники

Беспилотники СБУ нанесли удар по двум российским нефтебазам в смоленской области, уничтожив 26 000 кубометров топлива и вызвав крупные пожары.

Война •   •  5821 просмотра
Минус 26 тыс. кубометров российского топлива: дроны СБУ поразили две нефтебазы в смоленской области - источники

На Черниговщине за сутки из-за обстрелов рф прозвучало 60 взрывов

Российские войска 20 раз обстреляли из минометов границу Черниговской области, вызвав 60 взрывов, но о жертвах не сообщается.

Война •   •  7144 просмотра
На Черниговщине за сутки из-за обстрелов рф прозвучало 60 взрывов

Украина берет аварийную помощь электричеством из соседних стран, есть ограничения в Харьковской области и в Кривом Роге - Минэнерго

Украина получает экстренную помощь от соседних стран для дополнения собственной генерации и импорта электроэнергии, причем ограничения сейчас действуют в Харьковской области и Кривом Роге из-за недостатка электроэнергии в сети.

Война •   •  8899 просмотра
Украина берет аварийную помощь электричеством из соседних стран, есть ограничения в Харьковской области и в Кривом Роге - Минэнерго

В Киеве уровень воды в Днепре поднялся еще на 8 см: подтоплений не зафиксировано - КГВА

В Киеве уровень воды в Днепре поднялся еще на 8 см, достигнув отметки 644 см над "0", но подтоплений в городе не зафиксировано.

Общество •   •  7915 просмотра
В Киеве уровень воды в Днепре поднялся еще на 8 см: подтоплений не зафиксировано - КГВА