Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп

Законопроект о виртуальных активах №10225-д может быть рассмотрен в Верховной Раде уже на следующей неделе, сообщил народный депутат из финансового комитета Ярослав Железняк в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Парламент может рассмотреть законопроект о виртуальных активах (легализация крипты в народе) уже в следующий вторник, 19 августа - написал Железняк.

По его словам, "по состоянию на сейчас он стоит в повестке дня 4-м на этот пленарный день". "Правда, там еще его "Слуги" хотят на своем "Совете Коалиции" обсудить, так что надеюсь не слетит", - добавил нардеп.

"На рассмотрение вынесут именно законопроект 10225-д, который был подготовлен нашим комитетом на первое чтение. Далее, после принятия, там еще будет большой процесс доработки текста", - пояснил Железняк.

Добавим

Финтех-эксперт и соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в комментарии УНН пояснила, что отсутствие четкого законодательства в Украине в сфере виртуальных активов приводит к ряду негативных последствий. Первое - это правовая неопределенность. Ведь компании и инвесторы сталкиваются с отсутствием четких правил, что в конечном итоге сдерживает развитие рынка.

Не менее важным следствием, по ее словам, также является отсутствие защиты прав. "Сейчас пользователи криптовалют в Украине остаются без механизмов защиты от мошенничества", - пояснила Елена Соседка.

Она добавила, что из-за отсутствия правового регулирования государство теряет экономические возможности, ведь сейчас в Украине ограничен приток инвестиций и развитие финтех-стартапов.

Кроме того, по ее словам, легализация криптовалют создаст благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций в IT-сектор и финтех-стартапы. Это, в свою очередь, позволит создать новые рабочие места, повысить конкурентоспособность страны и предоставить гражданам доступ к новым финансовым инструментам.

Финтех-эксперт отмечает, что принятие закона о криптовалютах позволит также развивать инновации, в частности, легализация будет способствовать развитию блокчейн-технологий и финтех-сектора.