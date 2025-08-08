Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
Київ • УНН
Законопроект про віртуальні активи може бути розглянутий у Верховній Раді 19 серпня. Документ №10225-д, підготовлений комітетом, очікує обговорення.
Законопроект про віртуальні активи №10225-д може бути розглянутий у Верховній Раді вже наступного тижня, повідомив народний депутат з фінансового комітету Ярослав Железняк у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
Парламент може розглянути законопроект про віртуальні активи (легалізація крипти в народі) вже наступного вівторка, 19 серпня
З його слів, "станом на зараз він стоїть в порядку денному 4-й на цей пленарний день". "Правда, там ще його "Слуги" хочуть на своїй "Раді Коаліції" обговорити, тож сподіваюсь не злетить", - додав нардеп.
"На розгляд винесуть саме законопроект 10225-д, який був підготовлений нашим комітетом на перше читання. Далі, після ухвалення, там ще буде великий процес доопрацювання тексту", - пояснив Железняк.
Додамо
Фінтехекспертка та співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка у коментарі УНН пояснила, що відсутність чіткого законодавства в Україні у сфері віртуальних активів призводить до низки негативних наслідків. Перше - це правова невизначеність. Адже компанії та інвестори стикаються з відсутністю чітких правил, що врешті стримує розвиток ринку.
Не менш важливим наслідком, за її словами, також є відсутність захисту прав. "Зараз користувачі криптовалют в Україні залишаються без механізмів захисту від шахрайства", - пояснила Олена Сосєдка.
Вона додала, що через відсутність правового регулювання держава втрачає економічні можливості, адже зараз в Україні обмежений приплив інвестицій і розвиток фінтех-стартапів.
Окрім того, за її словами, легалізація криптовалют створить сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій в IT-сектор і фінтех-стартапи. Це, своєю чергою, дозволить створити нові робочі місця, підвищити конкурентоспроможність країни та надати громадянам доступ до нових фінансових інструментів.
Фінтехекспертка зазначає, що ухвалення закону про криптовалюти дозволить також розвивати інновації, зокрема, легалізація сприятиме розвитку блокчейн-технологій і фінтех-сектору.