$41.460.15
48.280.01
ukenru
07:40 • 4002 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
06:06 • 19876 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
04:04 • 28673 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06 • 24555 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 80553 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 61628 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 120990 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 114878 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 97097 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 147137 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Популярнi новини
"Справжня торгівля дітьми": окупанти створили онлайн-каталог українських дітей з Луганщини для усиновленняPhoto7 серпня, 23:06 • 16812 перегляди
Перший прояв нової імперської політики кремля: в МЗС зробили заяву до роковин нападу рф на Грузію8 серпня, 02:28 • 20684 перегляди
Україна та Румунія спільно будуватимуть міст через ТисуPhoto02:56 • 11213 перегляди
Новий президент Польщі розпочав каденцію з конфлікту з Туском: причина в аеропорту06:38 • 11317 перегляди
МАГАТЕ на підстанціях: нова місія виявила ризики для АЕС України07:29 • 6876 перегляди
Публікації
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації08:20 • 2716 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році 06:06 • 19879 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки04:04 • 28675 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 80556 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo7 серпня, 13:59 • 87390 перегляди
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 126919 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 143866 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 151979 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 142544 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 152543 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп

Київ • УНН

 • 4018 перегляди

Законопроект про віртуальні активи може бути розглянутий у Верховній Раді 19 серпня. Документ №10225-д, підготовлений комітетом, очікує обговорення.

Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп

Законопроект про віртуальні активи №10225-д може бути розглянутий у Верховній Раді вже наступного тижня, повідомив народний депутат з фінансового комітету Ярослав Железняк у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Парламент може розглянути законопроект про віртуальні активи (легалізація крипти в народі) вже наступного вівторка, 19 серпня

- написав Железняк.

З його слів, "станом на зараз він стоїть в порядку денному 4-й на цей пленарний день". "Правда, там ще його "Слуги" хочуть на своїй "Раді Коаліції" обговорити, тож сподіваюсь не злетить", - додав нардеп.

"На розгляд винесуть саме законопроект 10225-д, який був підготовлений нашим комітетом на перше читання. Далі, після ухвалення, там ще буде великий процес доопрацювання тексту", - пояснив Железняк.

Додамо

Фінтехекспертка та співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка у коментарі УНН пояснила, що відсутність чіткого законодавства в Україні у сфері віртуальних активів призводить до низки негативних наслідків. Перше - це правова невизначеність. Адже компанії та інвестори стикаються з відсутністю чітких правил, що врешті стримує розвиток ринку.

Не менш важливим наслідком, за її словами, також є відсутність захисту прав. "Зараз користувачі криптовалют в Україні залишаються без механізмів захисту від шахрайства", - пояснила Олена Сосєдка.

Вона додала, що через відсутність правового регулювання держава втрачає економічні можливості, адже зараз в Україні обмежений приплив інвестицій і розвиток фінтех-стартапів.

Окрім того, за її словами, легалізація криптовалют створить сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій в IT-сектор і фінтех-стартапи. Це, своєю чергою, дозволить створити нові робочі місця, підвищити конкурентоспроможність країни та надати громадянам доступ до нових фінансових інструментів.

Фінтехекспертка зазначає, що ухвалення закону про криптовалюти дозволить також розвивати інновації, зокрема, легалізація сприятиме розвитку блокчейн-технологій і фінтех-сектору.

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаФінанси