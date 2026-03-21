Парламент Молдовы осудил РФ за экологическую катастрофу на реке Днестр

Киев • УНН

 • 2338 просмотра

Депутаты приняли декларацию из-за загрязнения воды в результате атак РФ на украинскую ГЭС. Действия агрессора признаны прямой угрозой здоровью населения Молдовы, ее загрязнение является прямым следствием вооруженного нападения РФ.

Парламент Молдовы принял декларацию, осуждающую Российскую Федерацию за трансграничное загрязнение реки Днестр и ущерб, нанесенный безопасности водоснабжения и здоровью населения страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Moldpres.

Отмечается, что в декларации подчеркивается, что река Днестр является основным источником питьевой воды Республики Молдова, а ее загрязнение является прямым следствием вооруженного нападения Российской Федерации.

Россия была полностью проинформирована о специфике нарушенной критической инфраструктуры и о неизбежном характере вызванной экологической катастрофы. Это единственное государство, которое, вопреки нормам международного права и собственным обязательствам, пренебрегает территориальной целостностью Республики Молдова и конституционными положениями о нейтралитете, подрывая верховенство права и европейский курс в виде гибридных атак

В этом контексте парламент Молдовы решительно осуждает "преступные действия Российской Федерации, которая, игнорируя общепризнанные принципы и нормы международного права, продолжает совершать преступления агрессии, военные преступления и преступления против человечности, включая массированные атаки на критическую инфраструктуру Украины, непосредственно затрагивая гражданское население".

Атака РФ на Днестровскую ГЭС привела к трансграничному загрязнению реки техническими маслами.

Из-за разлива масел после обстрела ГЭС в Украине в Молдове ввели режим экологической тревоги на 15 дней.

Российского посла в Кишиневе Олега Озерова вызвали в министерство иностранных дел Молдовы, где вручили ноту протеста и бутылку загрязненной воды из Днестра.

Загрязнение Днестра из-за атаки рф - Украина и Молдова совместно работают над ликвидацией последствий19.03.26, 16:00 • 4064 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Политика, Новости Мира
Украина
Молдова