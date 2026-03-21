Парламент Молдови засудив рф за екологічну катастрофу на річці Дністер

$43.9650.50
ukenru
21 березня, 12:15
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2.4м/с
69%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Роберт Фіцо
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон13:45 • 6478 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 18205 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 18511 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 22569 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 20670 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Financial Times
Опалення

Парламент Молдови засудив рф за екологічну катастрофу на річці Дністер

Київ • УНН

 • 10177 перегляди

Депутати ухвалили декларацію через забруднення води внаслідок атак рф на українську ГЕС. Дії агресора визнано прямою загрозою здоров'ю населення Молдови, її забруднення є прямим наслідком збройного нападу рф.

Парламент Молдови прийняв декларацію, яка засуджує російську федерацію за транскордонне забруднення річки Дністер та збитки, завдані безпеці водопостачання та здоров'ю населення країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на Moldpres.

Деталі

Зазначається, що в декларації наголошується, що річка Дністер є основним джерелом питної води Республіки Молдова, а її забруднення є прямим наслідком збройного нападу російської федерації.

росію було повністю поінформовано про специфіку порушеної критичної інфраструктури та про неминучий характер викликаної екологічної катастрофи. Це єдина держава, яка, всупереч нормам міжнародного права та власним зобов'язанням, зневажає територіальну цілісність Республіки Молдова та конституційні положення про нейтралітет, підриваючи верховенство права та європейський курс у вигляді гібридних атак

- йдеться у документі.

У цьому контексті парламент Молдови рішуче засуджує "злочинні дії російської федерації, яка, ігноруючи загальновизнані принципи та норми міжнародного права, продовжує вчиняти злочин агресії, військові злочини та злочини проти людяності, включаючи масовані атаки на критичну інфраструктуру України, безпосередньо торкаючись громадянського населення".

Нагадаємо

Атака рф на Дністровську ГЕС призвела до транскордонного забруднення річки технічними мастилами.

Через розлив масел після обстрілу ГЕС в Україні у Молдові запровадили режим екологічної тривоги на 15 днів.

російського посла в Кишиневі олега озерова викликали в міністерство закордонних справ Молдови, де вручили ноту протесту і пляшку забрудненої води з Дністра.

Забруднення Дністра через атаку рф - Україна і Молдова спільно працюють над ліквідацією наслідків19.03.26, 16:00 • 4153 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Україна
Молдова