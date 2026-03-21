Парламент Молдови засудив рф за екологічну катастрофу на річці Дністер
Київ • УНН
Депутати ухвалили декларацію через забруднення води внаслідок атак рф на українську ГЕС. Дії агресора визнано прямою загрозою здоров'ю населення Молдови, її забруднення є прямим наслідком збройного нападу рф.
Парламент Молдови прийняв декларацію, яка засуджує російську федерацію за транскордонне забруднення річки Дністер та збитки, завдані безпеці водопостачання та здоров'ю населення країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на Moldpres.
Деталі
Зазначається, що в декларації наголошується, що річка Дністер є основним джерелом питної води Республіки Молдова, а її забруднення є прямим наслідком збройного нападу російської федерації.
росію було повністю поінформовано про специфіку порушеної критичної інфраструктури та про неминучий характер викликаної екологічної катастрофи. Це єдина держава, яка, всупереч нормам міжнародного права та власним зобов'язанням, зневажає територіальну цілісність Республіки Молдова та конституційні положення про нейтралітет, підриваючи верховенство права та європейський курс у вигляді гібридних атак
У цьому контексті парламент Молдови рішуче засуджує "злочинні дії російської федерації, яка, ігноруючи загальновизнані принципи та норми міжнародного права, продовжує вчиняти злочин агресії, військові злочини та злочини проти людяності, включаючи масовані атаки на критичну інфраструктуру України, безпосередньо торкаючись громадянського населення".
Нагадаємо
Атака рф на Дністровську ГЕС призвела до транскордонного забруднення річки технічними мастилами.
Через розлив масел після обстрілу ГЕС в Україні у Молдові запровадили режим екологічної тривоги на 15 днів.
російського посла в Кишиневі олега озерова викликали в міністерство закордонних справ Молдови, де вручили ноту протесту і пляшку забрудненої води з Дністра.
