Париж отреагировал на слова Климкина о минских соглашениях
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Франция призывает Украину соблюдать минские соглашения и не связывать их выполнение с ситуацией в Совете Европы. Об этом заявил во вторник официальный представитель французского внешнеполитического ведомства, комментируя заявление главы МИД Украины Павла Климкина об угрозе для минских соглашений в случае, если Совет Европы вернет России право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
"Обязательства сторон по выполнению минских соглашений должны соблюдаться, они не могут быть связаны с ситуацией в Совете Европы", - отметили во французском МИД.
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Напомним, 13 мая Климкин заявил, что в случае, если Совет Европы согласится на условия России, она фактически "убьет" минские договоренности.