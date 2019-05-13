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Климкин предостерег от "убийства" минских договоренностей

Климкин предостерег от "убийства" минских договоренностей

Киев  •  УНН

 • 12541 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Если Совет Европы согласится на условия России, она фактически "убьет" минские договоренности.
Об этом заявил журналистам в Брюсселе министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Было много тем. Меня вчера вечером много спрашивали: а как будет с СЕ? Я им честно сказал: если вы пойдете туда, куда хотели идти несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что во-первых у нас Минска нет, во-вторых, его убили сегодня не только из Москвы, но также вы", - подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос журналиста о том, какая связь между Минском и СЕ, Климкин отметил, что из-за уступка Западу в сторону России разрушается вся логика предыдущих усилий.

"Все понимают, что если сейчас, после того как Россия начала фактически выдавать паспорта, какой либо шаг, который будет рассматриваться как шаг навстречу России в Совете Европы - не просто понимание, что РФ надо поставить в какие-то рамки, а просто: они начали выдавать паспорта, а им говорят - ну вот возьмите. Тогда вообще вся логика того, что мы делали, тотально разрушается", - подчеркнул он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter подверг сомнению логику Генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда по поводу возвращения России в Совет Европы

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