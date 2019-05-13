Клімкін застеріг від “вбивства” мінських домовленостей

“Було багато тем. Мене вчора ввечері багато питали: а як буде з РЄ? Я їм чесно сказав: якщо ви підете туди, куди хотіли йти декілька країн, я в той же день вийду і скажу, що по-перше у нас Мінську немає, по-друге, його вбили вони сьогодні не тільки з Москви, а й також ви”, — наголосив міністр.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, яким є зв’язок між Мінськом і РЄ, Клімкін зазначив, що через поступки Заходу в бік Росії руйнується вся логіка попередніх зусиль.

“Всі розуміють, що якщо зараз, після того як Росія почала фактично видавати паспорти, будь якийсь крок, який буде розглядатись як крок назустріч Росії в Раді Європи — не просто розуміння, що РФ треба поставити в якісь рамки, а просто: вони почали видавати паспорти, а їм кажуть — ну от візьміть. Тоді взагалі вся логіка того, що ми робили, тотально руйнується”, — підкреслив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter піддав сумніву логіку Генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда з приводу повернення Росії до Ради Європи