Президент о продлении санкций в отношении РФ в июне: есть основания для оптимизма
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Есть основания для оптимизма, что санкции на июньском саммите Европейского Союза против Российской Федерации в связи с невыполнением Минских соглашений точно будут продлены. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко после встречи с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Глава государства сообщил, что во время его сегодняшней встречи с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском значительное внимание было уделено вопросу продления санкций против РФ. Он подчеркнул, что есть уверенность в их продолжении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Туск получил орден от Порошенко
"Большое внимание было уделено продлению санкций. И ситуация и и наша работа, которая была сделана за последний месяц, дает нам основания для оптимизма", - сказал Петр Порошенко по завершении переговоров с Дональдом Туском.
"Даже не для сдержанного оптимизма, а для оптимизма, что санкции на июньском саммите Европейского Союза против Российской Федерации в связи с невыполнением Минских соглашений точно будут продлены", - подчеркнул Президент.
Ранее Порошенко призвал ЕС в июне усилить санкции против РФ .