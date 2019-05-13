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Президент о продлении санкций в отношении РФ в июне: есть основания для оптимизма

Президент о продлении санкций в отношении РФ в июне: есть основания для оптимизма

Киев  •  УНН

 • 8046 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Есть основания для оптимизма, что санкции на июньском саммите Европейского Союза против Российской Федерации в связи с невыполнением Минских соглашений точно будут продлены. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко после встречи с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Глава государства сообщил, что во время его сегодняшней встречи с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском значительное внимание было уделено вопросу продления санкций против РФ. Он подчеркнул, что есть уверенность в их продолжении.

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"Большое внимание было уделено продлению санкций. И ситуация и и наша работа, которая была сделана за последний месяц, дает нам основания для оптимизма", - сказал Петр Порошенко по завершении переговоров с Дональдом Туском.

"Даже не для сдержанного оптимизма, а для оптимизма, что санкции на июньском саммите Европейского Союза против Российской Федерации в связи с невыполнением Минских соглашений точно будут продлены", - подчеркнул Президент.

Ранее Порошенко призвал ЕС в июне усилить санкции против РФ .

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