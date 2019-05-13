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Президент про продовження санкцій щодо РФ у червні: є підстави для оптимізму

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Є підстави для оптимізму, що санкції на червневому саміті Європейського Союзу проти Російської Федерації в зв’язку з невиконанням Мінських угод точно будуть продовжені. Про це заявив Президент України Петро Порошенко після зустрічі з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

Глава держави повідомив, що під час його сьогоднішньої зустрічі з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском значна увага була приділена питанню продовження санкцій проти РФ. Він підкреслив, що є впевненість у їх продовженні.

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“Велика увага була приділена продовженню санкцій. Та ситуація і та наша робота, яка була зроблена за останній місяць, дає нам підстави для оптимізму”, — сказав Петро Порошенко по завершенні перемовин з Дональдом Туском.

“Навіть не для стриманого оптимізму, а для оптимізму, що санкції на червневому саміті Європейського Союзу проти Російської Федерації в зв’язку з невиконанням Мінських угод точно будуть продовжені”, — підкреслив Президент.

Раніше Порошенко закликав ЄС у червні посилити санкції проти РФ.

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