Президент про продовження санкцій щодо РФ у червні: є підстави для оптимізму

КИЇВ. 13 травня. УНН. Є підстави для оптимізму, що санкції на червневому саміті Європейського Союзу проти Російської Федерації в зв’язку з невиконанням Мінських угод точно будуть продовжені. Про це заявив Президент України Петро Порошенко після зустрічі з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.