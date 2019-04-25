Порошенко закликав ЄС у червні посилити санкції проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічусом під час якої Глава держави закликав ЄС посилити санкції проти Росії під час наступного перегляду відповідного режиму у червні, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Як повідомили у прес-службі, Президент висловив вдячність за послідовну підтримку з боку Литви суверенітету і територіальної цілісності України, а також чітку позицію литовської сторони щодо протидії агресивній політиці Росії.
"Співрозмовники засудили останнє рішення Президента РФ щодо спрощеної процедури видачі російських паспортів громадянам України, які мешкають на тимчасово окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.
Було наголошено, що це свідомий та нелегітимний крок Кремля, який прямо суперечить Мінським домовленостям і підриває мирний процес на Донбасі, повідомили у прес-службі.
Глава держави також висловив переконання, що міжнародна спільнота має жорстко відреагувати на такі деструктивні дії Росії під час сьогоднішнього засідання Ради Безпеки ООН, скликаного за ініціативою України.
Президент України закликав ЄС посилити санкції проти Росії під час наступного перегляду відповідного режиму у червні, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО. Такі дії засудила низка країн, серед яких Німеччина, Франція і США.
Як повідомляв УНН, Рада вимагає посилення санкцій через видачу паспортів жителям ОРДЛО.