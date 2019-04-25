Порошенко закликав ЄС у червні посилити санкції проти РФ

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічусом під час якої Глава держави закликав ЄС посилити санкції проти Росії під час наступного перегляду відповідного режиму у червні, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.