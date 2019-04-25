Рада вимагає посилення санкцій через видачу паспортів жителям ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Народні депутати під час засідання ухвалили постанову про звернення Верховної Ради України щодо злочинного рішення керівництва РФ про видачу російських паспортів громадянам України на окупованих Росією територіях ОРДЛО, передає кореспондент УНН.
Так, 230 народних депутатів ухвалили постанову про звернення до Організації Об’єднаних Націй, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Ради Європи та їхніх парламентських асамблей, Європейського парламенту, Міжпарламентського союзу, парламентів та урядів країн ЄС, США, Канади, Північноатлантичного Альянсу, дипломатичних представництв іноземних держав в Україні щодо злочинного рішення керівництва Російської Федерації про видачу російських паспортів громадянам України на окупованих Росією територіях Донбасу (№ 10259).
Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.
Як повідомляв УНН, Україна звернулась до Радбезу ООН щодо російських паспортів на Донбасі.
Крім того, Україна закликала офіс Верховного комісара ООН з прав людини належним чином відреагувати на підписання указу президентом РФ Володимиром Путіним про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.