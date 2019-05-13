Туск отримав орден від Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Президент Європейської Ради Дональд Туск отримав орденом Ярослава Мудрого від Президента України Петра Порошенка, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Як повідомили у прес-службі, Глава держави подякував Президенту Європейської Ради за вагомий особистий внесок у розвиток відносин між Україною та Європейським Союзом, а також високо оцінив незмінну підтримку України з боку ЄС у протидії російській агресії та реалізації євроінтеграційного курсу.
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“Президент України нагородив Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого за особистий внесок у розвиток співробітництва між Україною та ЄС, вагомі заслуги у відстоюванні територіальної цілісності і суверенітету України”, — йдеться у повідомленні.
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Петро Порошенко привітав Дональда Туска з врученням почесної нагороди “Людина року” за версією Gazeta Wyborcza, повідомили у прес-службі.