Туск получил орден от Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Президент Европейского Совета Дональд Туск получил орденом Ярослава Мудрого от Президента Украины Петра Порошенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Как сообщили в пресс-службе, Глава государства поблагодарил Президента Европейского Совета за весомый личный вклад в развитие отношений между Украиной и Европейским Союзом, а также высоко оценил неизменную поддержку Украине со стороны ЕС в противодействии российской агрессии и реализации евроинтеграционного курса.
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"Президент Украины наградил Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого за личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и ЕС, весомые заслуги в отстаивании территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.
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Петр Порошенко поздравил Дональда Туска с вручением почетной награды "Человек года" по версии Gazeta Wyborcza, сообщили в пресс-службе.