Париж відреагував на слова Клімкіна про мінські угоди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Франція закликає Україну дотримуватися мінських угод і не пов'язувати їх виконання з ситуацією в Раді Європи. Про це заявив у вівторок офіційний представник французького зовнішньополітичного відомства, коментуючи заяву глави МЗС України Павла Клімкіна про загрозу для мінських угод у разі, якщо Рада Європи поверне Росії право голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.