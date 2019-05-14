Париж відреагував на слова Клімкіна про мінські угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Франція закликає Україну дотримуватися мінських угод і не пов'язувати їх виконання з ситуацією в Раді Європи. Про це заявив у вівторок офіційний представник французького зовнішньополітичного відомства, коментуючи заяву глави МЗС України Павла Клімкіна про загрозу для мінських угод у разі, якщо Рада Європи поверне Росії право голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Зобов'язання сторін щодо виконання мінських угод повинні дотримуватися, вони не можуть бути пов'язані з ситуацією в Раді Європи", - відзначили у французькому МЗС.
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Нагадаємо, 13 травня Клімкін заявив, що в разі, якщо Рада Європи погодиться на умови Росії, вона фактично "вб'є" мінські домовленості.