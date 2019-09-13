Париж сковали масштабные пробки из-за крупнейшей за последние 12 лет забастовки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В пятницу работники общественного транспорта в Париже не вышли на работу в знак протеста против пенсионной реформы, инициированной президентом Франции Эммануэлем Макроном, поэтому из-за этого была расстроенная работа почти всех видов транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Monde.
Утром в парижском регионе на дорогах наблюдались почти 300-километровые пробки, а некоторые линии метро перегружены пассажирами. Кроме того, как сообщается, тарифы на услуги такси выросли в 2,5 раза.
Добавим, что, по данным Le Figaro, это самая крупная забастовка за последние 12 лет.
Напомним, авиакомпания British Airways заявила, что была вынуждена отменить почти все свои рейсы из аэропортов Великобритании в первый день забастовки пилотов.