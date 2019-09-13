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Париж скували масштабні затори через найбільший за останні 12 років страйк

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. У п'ятницю працівники громадського транспорту в Парижі не вийшли на роботу на знак протесту проти пенсійної реформи, ініційованої президентом Франції Еммануелем Макроном, тож через це була розлагоджена робота майже всіх видів транспорту. Про це повідомляє УНН із посиланням на Le Monde.

Уранці у паризькому регіоні на дорогах спостерігалися майже 300-кілометрові затори, а деякі лінії метро перевантажені пасажирами. Крім того, як повідомляється, тарифи на послуги таксі зросли у 2,5 раза.

Додамо, що, за даними Le Figaro, це найбільший страйк за останні 12 років.

Нагадаємо, авіакомпанія British Airways заявила, що була змушена скасувати майже всі свої рейси з аеропортів Великої Британії в перший день страйку пілотів.

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