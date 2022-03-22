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Париж предоставил Киеву статус "почетного гражданина"

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Мэрия Парижа единогласно проголосовала за то, чтобы предоставить Киеву почетное гражданство. Это звание впервые присвоили городу. Об этом в Twitter сообщила мэр Парижа Анн Идальго, информирует УНН.

Цитата

"Этой наградой, которую впервые предоставили городу, Париж выражает свою дружбу и поддержку украинской столице, которая сейчас борется за свою свободу", - написала Идальго.

Le#ConseilDeParisa voté à l’unanimité la citoyenneté d’honneur à la ville de Kyiv.
Avec cette distinction, attribuée pour la première fois à une ville, Paris renouvelle son amitié et son soutien pour la capitale ukrainienne qui lutte actuellement pour sa liberté.pic.twitter.com/gB68IHQezB

— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo)March 22, 2022

Напомним

В Киеве обстрелы российских оккупантов повредили уже более 70 жилых домов.

Украинские Национальные Новости

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