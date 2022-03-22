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Париж надав Києву статус "почесного громадянина"

Париж надав Києву статус "почесного громадянина"

Київ • УНН

 • 119151 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Мерія Парижа одностайно проголосувала за те, щоб надати Києву почесне громадянство. Це звання вперше присвоїли місту. Про це у Twitter повідомила мер Парижа Анн Ідальго, інформує УНН.

Цитата

"Цією відзнакою, яку вперше надають місту, Париж висловлює свою дружбу та підтримку українській столиці, яка нині бореться за свою свободу", - написала Ідальго.

Le #ConseilDeParis a voté à l’unanimité la citoyenneté d’honneur à la ville de Kyiv.
Avec cette distinction, attribuée pour la première fois à une ville, Paris renouvelle son amitié et son soutien pour la capitale ukrainienne qui lutte actuellement pour sa liberté.  pic.twitter.com/gB68IHQezB

— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) March 22, 2022

Нагадаємо

У Києві обстріли російських окупантів пошкодили вже понад 70 житлових будинків.

Українські Національні Новини

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