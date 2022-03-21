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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Києві ворожі обстріли пошкодили вже понад 70 житлових будинків

У Києві ворожі обстріли пошкодили вже понад 70 житлових будинків

Київ • УНН

 • 133867 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. У Києві внаслідок обстрілів російських окупантів пошкоджено вже понад 70 житлових будинків. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМДА.

Деталі

Як зазначили, будівлі у столиці мають різні ступені пошкоджень. Там, де руйнування критичні, мешканців відселили. У разі незначних, комунальні служби отримують ремонтні матеріали для оперативного відновлення — плівку для ремонту вікон, кріплення, матеріали для ремонту покрівлі тощо.

Підприємства, які перевозять відходи, зокрема Київкомунсервіс, мають відповідну техніку та регулярно вивозять габаритні уламки від вибухів.

"Служби оперативно відновлюють комунікації та послуги, щоб люди повертались у свої оселі в тих будинках, які придатні для проживання", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Внаслідок авіаудару по Подільському району столиці у місті погіршилася якість повітря, киян закликали зачиняти вікна та виходити на вулицю у респіраторах.

Українські Національні Новини

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