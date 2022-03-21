Наслідки авіаудару по Подільському району столиці: киян закликали зачиняти вікна

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"Через пожежі після авіаударів в столиці та в області спостерігається забрудненість повітря. Тому не відкривайте вікна. А коли виходите на вулицю — захистіть легені, одягнувши навіть медичний респіратор типу FFP2", — сказав Кличко.

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Внаслідок ворожого удару по Подільському району Києва загинуло 8 людей.