Последствия авиаудара по Подольскому району столицы: киевлян призвали закрывать окна

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"Из-за пожара после авиаударов в столице и в области наблюдается загрязненность воздуха. Поэтому не открывайте окна. А когда выходите на улицу — защитите легкие, надев даже медицинский респиратор типа FFP2", — сказал Кличко.

Напомним

В результате вражеского удара по Подольскому району Киева погибло 8 человек.