Последствия авиаудара по Подольскому району столицы: киевлян призвали закрывать окна
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В результате авиаудара по Подольскому району столицы в городе ухудшилось качество воздуха, киевлян призвали закрывать окна и выходить на улицу в респираторах. Об этом сообщил мэр Киева, информирует УНН.
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"Из-за пожара после авиаударов в столице и в области наблюдается загрязненность воздуха. Поэтому не открывайте окна. А когда выходите на улицу — защитите легкие, надев даже медицинский респиратор типа FFP2", — сказал Кличко.
Напомним
В результате вражеского удара по Подольскому району Киева погибло 8 человек.