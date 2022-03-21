В Киеве вражеские обстрелы повредили уже более 70 жилых домов

Детали

Как отметили, здания в столице имеют разные степени повреждений. Там, где разрушения критические, жильцов отселили. В случае незначительных, коммунальные службы получают ремонтные материалы для оперативного восстановления - пленку для ремонта окон, крепления, материалы для ремонта кровли и тому подобное.

Предприятия, перевозящие отходы, в частности Киевкоммунсервис, имеют соответствующую технику и регулярно вывозят габаритные обломки от взрывов.

"Службы оперативно восстанавливают коммуникации и услуги, чтобы люди возвращались в свои квартиры в тех домах, которые пригодны для проживания", — говорится в сообщении.

Напомним

В результате авиаудара по Подольскому району столицы в городе ухудшилось качество воздуха, киевлян призвали закрыть окна и выходить на улицу в респираторах.